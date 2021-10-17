У світі зросла кількість людей, які живуть за межею бідності

https://racurs.ua/ua/n161719-vpershe-za-20-rokiv-u-sviti-zrosla-bidnist-oon-zvynuvachuie-pandemiu.html

Ракурс

У світі вперше за 20 років зросла кількість людей, які живуть за межею бідності.

Про це у своєму посланні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначають 17 жовтня, заявив Генсек ООН Антоніу Гуттереш, повідомляють «Новини ООН».

Зазначається, що таке погіршення пов’язане передусім з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, боротьба з якою негативно позначилася на економіках країн світу. Через це торік додатково 120 млн людей опинилися за межею бідності, причому жінки в результаті пандемії постраждали більше, ніж чоловіки.

Нерівномірне відновлення ще більш збільшує нерівність між глобальною Північчю і Півднем, — наголошує Гуттереш.

На думку генсека ООН, боротьбу з цієї проблемою потрібно вести на два фронти — проти злиднів та нерівності, передусім — з несправедливим розподілом вакцин, який призводить до подальшого розповсюдження вірусу та продовжує економічний спад.

В цьому контексті Гуттереш, зокрема, закликає вкладати більше коштів в перекваліфікацію працівників, щоб забезпечити кадри для зростаючого сектора «зеленої економіки».

Ми також повинні інвестувати в гідні робочі місця в сфері послуг по догляду, а це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним в такій підтримці, — вважає глава ООН.



Нагадаємо, Гутерреш нещодавно заявив, що ядерна зброя загрожує світові повним знищенням.

Джерело: «Новини ООН»