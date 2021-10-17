В мире возросло число людей, живущих за чертой бедности

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В мире впервые за 20 лет возросло количество людей, живущих за чертой бедности.

Об этом в своем послании по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября, заявил Генсек ООН Антониу Гуттереш, сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что такое ухудшение связано прежде всего с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, борьба с которой негативно сказалась на экономиках стран мира. Из-за этого в прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности, причем женщины в результате пандемии пострадали больше, чем мужчины.

Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом, — подчеркивает Гуттереш.

По мнению генсека ООН, борьбу с этой проблемой нужно вести на два фронта — против нищеты и неравенства, прежде всего — с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продолжает экономический спад.

В этом контексте Гуттереш, в частности, призывает вкладывать больше в переквалификацию работников, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора «зеленой экономики».

Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке, — считает глава ООН.



Напомним, Гутерреш недавно заявил, что ядерное оружие угрожает миру полным уничтожением.

Источник: «Новости ООН»