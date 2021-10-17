Китай випробував гіперзвукову ракету. Фото: РБК

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Запуск гіперзвукової ракети, яка здатна нести ядерну зброю, у серпні 2021 року здійснив Китай.

Гіперзвуковий літальний апарат по низькій орбіті пролетів усю орбіту Землі, далі знизилася для враження цілі, але не влучила в неї. Гіперзвуковий плануючий блок лише на кілька десятків метрів відхилився від мішені. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки Сполучених Штатів Америки.

Один із співрозмовників розповів журналістам, що тестування цієї ракети показало, що КНР досягла разючого прогресу в розробці гіперзвукової зброї. Джерело наголосило, що Пекін набагато далі просунувся в цій сфері, ніж вважали у Пентагоні.

За інформацією джерел, китайська ракета здатна здійснити політ через Південний полюс. Таким чином вона потенційно загрожує американській системі протиповітряної оборони, яка зосереджена на відбитті можливих атак з північного полярного напрямку.

Повідомляється, що ракету розробили фахівці Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, яка входить до складу державної оборонної корпорації China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Запуск апарату здійснили за допомогою створеної дочірнім підприємством CASC ракети-носія сімейства «Чанчжен».

Нагадаємо, 4 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про успішне проведення першого випробувального пуску гіперзвукової ракети «Циркон» з підводного човна. У відомстві запевнили, що серійні постачання «Циркону» у війська заплановані на 2022 рік.

Джерело: Financial Times