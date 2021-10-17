Езда в дождливую погоду. Фото: ria.com

https://racurs.ua/n161725-plohaya-pogoda-vliyaet-na-rabotu-avtomobilnyh-sistem-bezopasnosti-uchenye.html

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Автомобильные системы безопасности начинают плохо работать в плохую погоду.

Исследование Американской автомобильной ассоциации (ААА) показало, что дождь влияет на работу таких современных систем. Научный эксперимент провели в закрытом помещении с имитацией дождя. Оказалось, что машины, оснащенные автоматическим экстренным торможением, двигаясь со скоростью 56 км/ч, в 33% случаев во время дождя сталкивались с автомобилями, которые остановились. Также во время дождя хуже работают и другие системы безопасности. Об этом сообщается на сайте Newsroom.

Автоэксперты установили, что функция, которая включает помощь в удержании полосы движения, во время дождя не справлялась со своей задачей в 69% случаев. В American аutomobile аssociation утверждают, что стандарты тестирования автомобильных систем безопасности надо изменить, потому что они обычно испытываются в идеальных условиях.

Во время исследования также симулировали другие условия окружающей среды, включая воздействие насекомых и грязь на лобовом стекле, которые могут помешать работе камер и других датчиков. Специалисты пришли к выводу, что водители обязательно должны держать лобовое стекло в чистоте.

По словам представителя ААА Грега Бреннона, системы безопасности машин полагаются на камеры и датчики для визуализации разметки на дороге, автомобилях, пешеходам и другим помехам. Он отмечает, что дождь имеет очень сильное влияние на эти системы безопасности.

Напомним, в автомобилях BMW, начиная с модельного ряда 2019 года, появилась новая функция — дистанционный запуск мотора. Эту функцию можно получить после приобретения обновления программного обеспечения машины.

Источник: Newsroom