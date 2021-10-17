Думку про потенційну небезпеку дисплеїв для очей спростували лікарі. Фото: newsvostok.ru

https://racurs.ua/ua/n161727-dumku-pro-potenciynu-nebezpeku-dyspleyiv-dlya-ochey-sprostuvaly-likari.html

Ракурс

Синє світло світлодіодних екранів не загрожує людським очам, стверджують фахівці.

Інформацію про потенційну небезпеку дисплеїв для очей спростували представники німецького офтальмологічного товариства (DOG). За словами фахівців, на відкритому повітрі затягнуте хмарами небо дає близько 5 тис. 000 люкс освітленості. У сонячний літній день цей параметр може доходити до 100 тис. люкс. При цьому монітор на комп’ютері, розташований на відстані 50 см від очей, генерує майже 500 люкс. Про це пише 4PDA.

Експерт Dog Майкл Бах із медичного центру Університету Фрайбурга стверджує, що батькам не варто хвилюватися про те, що їхні діти годинами сидять біля екранів, бо синє світло не вплине на очі. Він наголошує, що при використанні гаджетів інтенсивність світла занадто мала, щоб викликати пошкодження сітківки ока.

Разом з тим офтальмологи зазначають, що можна порушити режим сну, якщо використовувати синє світло у нічний час. Медики з’ясували, що на якість сну воно не вплине, але яскравість пристрою для комфортного перегляду все ж варто знизити.

Нагадаємо, студент Лондонського королівського коледжу мистецтв і дизайну Мінвук Пенг винайшов «третє око», що покликане дивитися на дорогу, поки людина переписується в смартфоні. Цей унікальний гаджет у формі ока можна вільно прикріпити на чоло.

Джерело: 4PDA