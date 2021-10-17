Лондон хочет «исправлять» судебные постановления ЕСПЧ. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n161729-reshenie-espch-ne-avtoritet-london-planiruet-ispravlyat-sudebnye-postanovleniya.html

Ракурс

Британский закон о правах человека будет включать «механизм» для «исправления» постановлений Европейского суда по правам человека.

Лондон поставил под сомнение законность ЕСПЧ выносить решения по вопросам внутренних дел Великобритании, утверждая, что государственные службы, такие как Национальная служба здравоохранения, должны руководствоваться «избранными законодателями», а не «судебным законодательством». Британцы хотят, чтобы «последнее слово в толковании законов страны оставалось за Верховным судом». Такое заявление сделал министр юстиции Доминик Рааб, передает Politico.

Я не думаю, что задача Европейского суда в Страсбурге — диктовать вещи … касается это нашего социального обеспечения или наших полицейских сил, — отметил чиновник.

По словам главы Министерства, военные британской армии, которые служат за пределами родной страны, находятся в «опасности» из-за страха судебного иска в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Судебные постановления с «неправильными» решениями в Британии предлагают «исправлять».

Мы обнаруживаем проблемы и пытаемся их исправить. Там, где были решения, которые, хотя и должным образом вынесены судами, мы считаем неправильными, парламент должен издать законы, чтобы исправить их, — отметил Рааб.

Как известно, Великобритания была одной из первых стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о правах человека в 1949 году, и признала юрисдикцию Страсбургского суда с 1966 года.

Напомним, в апреле Европейский суд по правам человека принял решение, что отказ от вакцинации детей может влечь административное наказание для их родителей.

Источник: Politico