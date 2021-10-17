Зеленский заявил о достаточных запасах газа для украинцев. Фото: president.gov.ua

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Запасов газа в Украине на новый отопительный сезон для потребителей достаточно, уверяет президент Украины Владимир Зеленский.

«Голубое топливо» для украинцев стоит намного дешевле, чем сейчас цены на газ в Европе. Об этом глава государства 17 октября заявил в интервью телеканалу ICTV.

Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, власть сделала. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами, — заявил он.

По словам Зеленского, цена на газ для населения была бы на уровне 50 грн за 1 куб. м газа, если бы украинская власть не вмешалась в ситуацию. Ведущий напомнил президенту, что несколько регионов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике. Тот ответил, что отопительный сезон — это общая ответственность центральной и местной власти.

Глава государства подчеркнул, что подписанный между Офисом президента и «Нафтогазом» Меморандум, гарантирует стабильную цену и стабильный объем газа.

Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена, — заверил он.

Напомним, на минувшей неделе 11 октября чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ объявили в Одесской, Закарпатской, Хмельницкой областях и Ивано-Франковске. Местные власти заявляли, что подписанный властями и газовиками Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения.