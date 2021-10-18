Зеленський вперше прокоментував розслідування про свої офшори

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Володимир Зеленський, президент України, вперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його зв’язок з офшорними компаніями. Глава держави сказав, що дивився фільм «Офшор 95».

Інформацію з розслідування Зеленський назвав «дежавю», додавши, що не займався відмиванням грошей. Про це президент заявив у інтерв’ю ICTV.

Чесно кажучи, сюжет розслідування не дуже, я вам кажу як професіонал. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає, — сказав він.

Зеленський додав, що відсутність нових деталей доводить, що з 2019 року його немає в чому звинуватити й «товариш Петро нічого не знайшов». Також зв’язки свого медіабізнесу з офшорами президент назвав «структуруванням».

За часів Януковича всі структурували бізнес, особливо — бізнес, пов’язаний зі ЗМІ, усі вони мали компанії за кордоном. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала, — розповів Зеленський.

Президент пояснив, що через сатиричний характер продукту «Кварталу 95» на компанію намагалися тиснути, тому для її захисту доводилося створювати компанії за кордоном.

Відмиванням коштів ні з 2012 року, ні з 2001 року ані я, ані будь-хто з «Кварталу 95» не займався, — додав він.

Нагадаємо, 3 жовтня агенція «Слідство.Інфо» презентувала фільм-розслідування «Офшор 95», який частково підтвердив схему переведення коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його команди.

Журналістам вдалося знайти підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн дол. від компаній, пов’язаних із Коломойським. Йдеться про період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

Після скандалу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оприлюднена Pandora Papers інформація не має жодного відношення до бюджетних грошей або державних посад. За його словами, журналісти лише підтвердили безумовне виконання президентом Володимиром Зеленським антикорупційних норм національного законодавства.

Джерело: ICTV