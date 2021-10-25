Концертів і корпоративів немає - як живе “Квартал 95” після Зеленського, фото - УП

https://racurs.ua/ua/n162101-koncertiv-i-korporatyviv-nemaie-yak-jyve-kvartal-95-pislya-zelenskogo-video.html

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Один із авторів та «зірок» «Кварталу 95» Олександр Пікалов розповів про те, як зараз працює студія та її розважальні передачі.

Пікалов — виконавець ролі президента-втікача Віктора Януковича у «Вечірньому кварталі» — сказав, що концертів нині поменшало, корпоративів немає, але телевізійні проекти все ще допомагають заробляти.

У нас є «Вечірній квартал», є «Жіночий квартал», є «Чисто News», є «Розсміши коміка», «Ліга сміху» і серіали, які пишуться, — розповів шоу-мен для «УП».

Утім, Пікалов стверджує, що телебачення також змінилося і для того, щоб потрапити на екрани, необхідно мати дуже високий рейтинг.

Одна з причин цього — збільшення переглядів передач у Youtube.

Похід екс-лідера «Кварталу» Володимира Зеленського у політику вплинув на рейтинги шоу, оскільки воно залишилося без фронтмена.

Крім того, деякі люди по різним причинам почали ненавидити нас, хтось нам заздрить. У нас були стосунки з людьми, які дуже хотіли бути в «Зе!команді». Коли вони туди не потрапили, почали нас ненавидіти. Тому нам складно, в мене особисто через це проблеми. В мене немає ні охорони, ні водія — я завжди серед людей, — розповів Пікалов.

Джерело: «Українська правда»