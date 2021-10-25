У Харкові готуються до позачергових виборів мера, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n162100-vybory-vidbudutsya-u-bud-yakiy-zoni-harkiv-golosuvatyme-i-za-lokdaunu.html

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У Харкові 31 жовтня мають відбутися позачергові вибори мера міста.

Нового міського голову обиратимуть, навіть якщо місто опиниться у «червоній» карантинній зоні. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє видання «Об'єктив».

Хаустов наголошує, що обмеження «червоної» зони стосуються виключно обмежень для невакцинованих осіб, на виборчий процес це не вплине.

Тому що будуть задіяні всі необхідні механізми, щоб всі були в масках, дотримана дистанція, — запевнив він.

Чергові вибори мера Харкова відбулися 25 жовтня 2020 року, перемогу на них отримав багаторічний очільник міста Геннадій Кернес, які згодом помер в результаті ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом на участь у виборах мера Харкова зареєструвалися 13 кандидатів, троє з яких згодом знялися.

Наразі на посаду очільника міста претендують:

Аліна Мустафаєва (самовисуванець);

Сергій Ряполов (самовисуванець);

Віктор Величков (самовисуванець);

Денис Ярославський (самовисуванець);

Дмитро Маринін (самовисуванець);

Костянтин Немічев (самовисуванець);

Михайло Добкін (самовисуванець);

Ігор Терехов («Блок Кернеса»);

Олександр Скорик («Європейська солідарність»);

Володимир Плетньов («Партія Шарія»).

Нагадаємо, наразі в Україні показники рівня COVID-госпіталізацій перевищені у 18 областях та Києві.

Джерело: «Об'єктив»