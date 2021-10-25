Біля луцького театру вандали перевернули біотуалет із людиною всередині. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n162099-bilya-luckogo-teatru-vandaly-perevernuly-biotualet-iz-ludynou-vseredyni-video.html

Ракурс

У Луцьку хулігани перевернули один із біотуалетів, в якому знаходилася людина. Інцидент стався в центрі міста біля театру імені Тараса Шевченка.

Чи будуть спритників притягувати до відповідальності — невідомо. Відео опублікувало місцеве видання «Конкурент».

На записі видно, як група невідомих хлопців перекидає кабінку вуличного туалету. З відео стає зрозуміло, що всередині перебувала людина.

На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні, хоч і помітно зміщеною вперед.

Туалети біля обласного музично-драматичного театру встановили навесні цього року. Луцьк у комунальній власності має шість громадських туалетів.

Окрім того, на території міста встановлено 11 мобільних кабін біотуалетів. Це має задовольнити потреби міста з населенням 213 тис. осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Луцьку сталася пожежа в місцевому зоопарку. У вогнищі загинули три мавпи, яких рятувальники не встигли врятувати.

Джерело: «Конкурент»