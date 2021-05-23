Атракціон. Фото: ДСНС

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Колесо огляду застряло в Луцьку. З атракціону в парку відпочинку імені Лесі Українки сьогодні, 23 травня, знімали шістьох дітей та шістьох дорослих, що залишилися в кабінках на висоті через раптову зупинку колеса.

Причини зупинки атракціону наразі встановлюються. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До порятунку дітей та дорослих залучили аварійно-рятувальні автомобілі та автодрабину, що допомогла дотягнутися до кабін на висоті. Витягували людей із кабінок на колесі огляду 14 рятувальників.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області впала повітряна куля — унаслідок інциденту одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися. Трагедія сталася 22 травня близько 20.45 біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району.