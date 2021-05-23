Аттракцион "завис" в воздухе в Луцке. Фото: ГСЧС

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Колесо обозрения застряло в Луцке. С аттракциона в парке отдыха имени Леси Украинки сегодня, 23 мая, снимали шестерых детей и шестерых взрослых, оставшихся в кабинках на высоте из-за внезапной остановки колеса.

Причины остановки аттракциона устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).





Для спасения детей и взрослых задействовали аварийно-спасательные автомобили и автолестницу, которая помогла дотянуться до кабин на высоте. Вытаскивали людей из кабинок на колесе обозрения 14 спасателей.









Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмированы. Трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.