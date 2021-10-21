Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в зоопарку Луцька – загинули три мавпи. Фото: Волинські новини

Пожежа в зоопарку Луцька — загинули три мавпи (ФОТО, ВІДЕО)

21 жов 2021, 11:13
999

У Луцьку пожежа сталася в місцевому зоопарку в центрі міста. Займання відбулося після ранкового обходу.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 21 жовтня о 7.19. Зоопарк знаходиться в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Волинської області.

Займання ліквідували о 7.32, рятувальники використали шість одиниць техніки.

На жаль, не вдалося врятувати трьох мавп, які згоріли у вогнищі. Наразі експерти встановлюють причини пожежі.

У зв’язку з пожежею, внаслідок якої загинули три тварини, зоопарк не працюватиме два дні — 21−22 жовтня.


Нагадаємо, на Одещині на території недіючого нафтопереробного заводу сталася пожежа. Відбулося займання сірки на складі. Пожежу оперативно ліквідували на початковій стадії, не допустивши її розповсюдження на всю площу хімічної речовини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів