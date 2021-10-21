Пожежа в зоопарку Луцька — загинули три мавпи (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161928-pojeja-v-zooparku-lucka-zagynuly-try-mavpy-foto-video.htmlРакурс
У Луцьку пожежа сталася в місцевому зоопарку в центрі міста. Займання відбулося після ранкового обходу.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 21 жовтня о 7.19. Зоопарк знаходиться в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Волинської області.
Займання ліквідували о 7.32, рятувальники використали шість одиниць техніки.
На жаль, не вдалося врятувати трьох мавп, які згоріли у вогнищі. Наразі експерти встановлюють причини пожежі.
У зв’язку з пожежею, внаслідок якої загинули три тварини, зоопарк не працюватиме два дні — 21−22 жовтня.
Нагадаємо, на Одещині на території недіючого нафтопереробного заводу сталася пожежа. Відбулося займання сірки на складі. Пожежу оперативно ліквідували на початковій стадії, не допустивши її розповсюдження на всю площу хімічної речовини.