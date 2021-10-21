Пожежа в зоопарку Луцька – загинули три мавпи. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n161928-pojeja-v-zooparku-lucka-zagynuly-try-mavpy-foto-video.html

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У Луцьку пожежа сталася в місцевому зоопарку в центрі міста. Займання відбулося після ранкового обходу.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 21 жовтня о 7.19. Зоопарк знаходиться в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Волинської області.

Займання ліквідували о 7.32, рятувальники використали шість одиниць техніки.

На жаль, не вдалося врятувати трьох мавп, які згоріли у вогнищі. Наразі експерти встановлюють причини пожежі.

У зв’язку з пожежею, внаслідок якої загинули три тварини, зоопарк не працюватиме два дні — 21−22 жовтня.

Нагадаємо, на Одещині на території недіючого нафтопереробного заводу сталася пожежа. Відбулося займання сірки на складі. Пожежу оперативно ліквідували на початковій стадії, не допустивши її розповсюдження на всю площу хімічної речовини.