Пожар в зоопарке Луцка – погибли три обезьяны

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В Луцке пожар произошел в местном зоопарке в центре города. Возгорание произошло после утреннего обхода.

Сообщение о пожаре спасатели получили 21 октября в 7.19. Зоопарк находится в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Волынской области.

Возгорание ликвидировали в 7.32, спасатели использовали шесть единиц техники.

К сожалению, не удалось спасти трех обезьян, которые сгорели в огне. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара.

В связи с пожаром, в результате которого погибли трое животных, зоопарк не будет работать два дня — 21−22 октября.

Напомним, в Одесской области на территории недействующего нефтеперерабатывающего завода случился пожар. Произошло воспламенение серы на складе. Пожар оперативно ликвидировали на начальной стадии, не допустив его распространения на всю площадь химического вещества.