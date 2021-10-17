На территории Одесского НПЗ горела сера, фото: ГСЧС

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Ракурс

В Одесской области на территории недействующего предприятия — Одесского нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар.

Произошло воспламенение серы на складе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о едком дыме, поступающем с территории предприятия, поступило к спасателям в 14.11 16 октября. Оказалось, что в складском помещении предприятия располагался очаг возгорания серы.

Пожар оперативно ликвидировали на начальной стадии, не допустив его распространения на всю площадь химического вещества (всего 400 кв. м).

Пожарно-спасательные подразделения к ликвидации пожара привлекались автоматически по повышенному номеру вызова, — отмечают в ГСЧС.

Вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

Одесский НПЗ, который тогда принадлежал российской компании «Лукойл», был остановлен в 2010 году в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов Украины, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2017 году завод был конфискован в пользу государства.