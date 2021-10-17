На Гаити произошло массовое похищение христианских миссионеров

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На Гаити членами банды в столице страны Порт-о-Пренсе были похищены около 17 христианских миссионеров и членов их семей.

По словам местных правоохранителей, похищение произошло, когда они покидали сиротский приют, сообщает The New York Times.

Детали о похищении остаются неясными. По словам представителей местных властей, миссионеры были похищены из автобуса, направлявшегося в аэропорт, чтобы высадить некоторых членов группы и продолжить путь в другой пункт назначения на Гаити.

Гаити уже много лет находится в состоянии политических потрясений, и похищения людей там случаются не впервые. Однако даже в привыкшей к беззаконию стране похищения такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью.

В Порт-о-Пренс наблюдается всплеск насилия. По некоторым оценкам, банды теперь контролируют примерно половину города.

Так, в недавно банды обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив по меньшей мере пять человек, среди них и школьников, а также захватили другой общественный автобус.

Политические беспорядки в стране еще больше усилились после того, как в июле в своем доме был убит президент страны Жовенель Моиз. Это убийство до сих пор не раскрыто.

Борьба за власть в стране продолжается уже несколько месяцев, причем чиновники обвиняют друг друга в участии в заговоре с целью убийства президента.

Похищение американских миссионеров произошло всего через день после того, как 15 октября Совет Безопасности ООН единогласно продлил свою миссию в Гаити на девять месяцев.

Отмечается, что многие гаитян призывают США направить войска для стабилизации ситуации, но администрация Байдена в настоящее время не намерена принимать такое решение.

Источник: The New York Times