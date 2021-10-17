В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161711-odna-vakcina-protiv-koronavirusa-mojet-zaschitit-ot-drugih-koronavirusov-uchenye.html

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Вакцины от определенного коронавируса и предыдущие заболевания коронавирусной болезнью могут обеспечить широкий иммунитет против других подобных коронавирусов.

Таким образом, могут быть созданы более универсальные вакцины вакцин против коронавируса, которые могут оказаться полезными в условиях будущей эпидемии. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Северо-Западного университета (США), сообщает издание EurekAlert.

Существуют три основных семейства коронавирусов, вызывающих заболевания у людей:

сарбековирусы, которые включают штамм SARS-CoV-1, ответственный за вспышку так называемой «атипичной пневмонии» в 2003 году, а также SARS-CoV-2, ответственный за пандемию COVID-19;

эмбековирус, включающий OC43, который часто является причиной обычной простуды;

мербековирусы, включающие вирус, ответственным за ближневосточный респираторный синдром (MERS), о котором впервые сообщили в 2012 году.

Эксперименты на мышах показали, что:

плазма людей, вакцинированных против SARS-CoV-2, производила антитела, которые были перекрестно реактивными (обеспечивали защиту) против SARS-CoV-1 и распространенного коронавируса простуды (OC43);

мыши, иммунизированные вакциной от SARS-CoV-1, разработанной в 2004 году, давали иммунный ответ, защищавший их от интраназального влияния SARS-CoV-2;

предыдущие коронавирусые инфекции могут защитить от дальнейшего инфицирования другими коронавирусами.

В то же время мыши, которые были иммунизированы вакцинами против COVID-19 и позже подверглись заражению коронавирусом обычной простуды (HCoV-OC43, отличающийся от штамма ОРВИ), были частично защищены от простуды, но защита оказалась гораздо менее надежной.

Причина, по мнению ученых, заключается в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи — как двоюродные братья друг на друга — в то время как коронавирус простуды больше отличается от SARS-CoV-2.

Пока коронавирус связан более чем на 70%, мыши были защищены, — отмечают исследователи. — Если бы они были подвержены влиянию совсем другой семьи коронавирусов, вакцины могли бы обеспечить меньшую защиту.



Учитывая, насколько каждая семья коронавируса отличается, скорее всего универсальной вакцины от всех коронавирусов создать не удастся, подчеркивают ученые. Однако могут быть созданы вакцины для каждой семьи коронавируса (сарбековирусов, эмбековирусов и мербековирусов).

Источник: EurekAlert