С орбиты вернулся российский «киноэкипаж», фото: «Первый канал»

https://racurs.ua/n161710-pervyy-v-istorii-kinoekipaj-rossiyskih-kosmonavtov-vernulsya-na-zemlu-video.html

Ракурс

На Землю вернулся первый в истории «киноэкипаж» космонавтов, отправленный на МКС Россией в начале октября.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» сегодня, 17 октября, приземлился в Казахстане. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В состав «киноэкипажа» входили:

актриса Юлия Пересильд;

режиссер Клим Шипенко.

В космос они полетели вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернулись с космонавтом Олегом Новицким.

На МКС впервые проходили съемки художественного фильма — космической драмы под рабочим названием «Вызов». Это кинолента расскажет историю о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

По замыслу организаторов проекта, он должен стать наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов.

На Земле «киноэкипаж» ожидала поисково-спасательная группа, в состав которой входили:

200 военных;

12 вертолетов Ми-8МТВ5−1;

три самолета Ан-12 и Ан-26;

около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий.

«Союз МС-18» приземлился за 148 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

Стоит отметить, что пребывание экипажа на МКС не обошлось без трудностей — 15 октября во время тестирования работы «Союз МС-18» двигатели повлияли на ориентацию станции. На ее восстановление ушло около 30 минут.

Напомним, недавно на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса совершил полет в космос 90-летний голливудский актер Уильям Шатнер, известный прежде всего как исполнитель роли капитана Джеймса Кирка из популярного фантастического сериала 1960-х годов «Звездный путь».