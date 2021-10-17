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С орбиты вернулся российский «киноэкипаж», фото: «Первый канал»
Первый в истории «киноэкипаж» российских космонавтов вернулся на Землю (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161710-pervyy-v-istorii-kinoekipaj-rossiyskih-kosmonavtov-vernulsya-na-zemlu-video.htmlРакурс
На Землю вернулся первый в истории «киноэкипаж» космонавтов, отправленный на МКС Россией в начале октября.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» сегодня, 17 октября, приземлился в Казахстане. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
В состав «киноэкипажа» входили:
- актриса Юлия Пересильд;
- режиссер Клим Шипенко.
В космос они полетели вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернулись с космонавтом Олегом Новицким.
На МКС впервые проходили съемки художественного фильма — космической драмы под рабочим названием «Вызов». Это кинолента расскажет историю о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.
По замыслу организаторов проекта, он должен стать наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов.
На Земле «киноэкипаж» ожидала поисково-спасательная группа, в состав которой входили:
- 200 военных;
- 12 вертолетов Ми-8МТВ5−1;
- три самолета Ан-12 и Ан-26;
- около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий.
«Союз МС-18» приземлился за 148 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.
Стоит отметить, что пребывание экипажа на МКС не обошлось без трудностей — 15 октября во время тестирования работы «Союз МС-18» двигатели повлияли на ориентацию станции. На ее восстановление ушло около 30 минут.
Напомним, недавно на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса совершил полет в космос 90-летний голливудский актер Уильям Шатнер, известный прежде всего как исполнитель роли капитана Джеймса Кирка из популярного фантастического сериала 1960-х годов «Звездный путь».
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