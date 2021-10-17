В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 16 октября, зафиксированы еще 11 тыс. 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 86 детей и 154 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 747 человек.

Коронавирус за сутки унес жизни 219 украинцев, выздоровели 3 тыс. 541 человек.

За сутки проведены 82,2 тыс. прививок от коронавируса. Из них первую дозу получили 48 тыс. 646 человек, две дозы (полностью иммунизированы) — 34 тыс. 154 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 635 тыс. 170 человек;

выздоровели 2 млн 325 тыс. 997 человек;

зафиксированы 60 тыс. 633 летальных исхода;

привиты 7 млн 922 тыс. 415 человек (из них одну дозу получили 7 млн 922 тыс. 413 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) — 6 млн 467 тыс. 945 человек).

Напомним, в Минздраве недавно объявили о создании 900 бригад, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.