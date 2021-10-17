В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161709-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-tysyachi-ditey-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано ще 11 тис. 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 86 дітей та 154 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Госпіталізували за добу 4 тис. 747 осіб.

Коронавірус за добу забрав життя 219 українців, одужали 3 тис. 541 особа.

За добу здійснено 82,2 тис. щеплень від коронавірусу. З них першу дозу отримали 48 тис. 646 людей, дві дози (повністю імунізовані) — 34 тис. 154 людини.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 635 тис. 170 осіб;

одужали 2 млн 325 тис. 997 осіб;

зафіксовано 60 тис. 633 летальні випадки;

щеплено 7 млн 922 тис. 415 людей (з них одну дозу отримали 7 млн 922 тис. 413 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) — 6 млн 467 тис. 945 людей).

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно оголосили про створення 900 бригад, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.