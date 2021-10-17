Віктор Ляшко, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n161708-bezprecedentnu-kilkist-vakcyny-vid-grypu-mojut-zavesty-do-ukrayiny-lyashko.html

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До України можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин проти грипу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Ляшка, національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендує в цьому епідсезоні вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти, — зазначив він.

Ляшко зазначив, що за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.

І на це ряд факторів впливало, у тому числі і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, зокрема: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає, у тому числі на стримування епідемії грипу, — зазначив міністр.

Раніше в МОЗ заявляли, що в епідсезоні 2021−2022 років очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2, які були торік.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech хочуть отримати дозвіл на вакцинацію від COVID-19 дітей від 5 до 12 років. Відповідний запит вже подано в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Джерело: «Радіо Свобода»