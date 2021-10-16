Вакцинувати від коронавірусу хочуть дітей від п’яти років. Фото: boratyn.silrada.org

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі, щеплення отримують в основному дорослі, а в деяких країнах і підлітки. Тим часом американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech хочуть отримати дозвіл на вакцинацію дітей від 5 років до 12 років.

Відповідний запит вони подали в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Про це повідомили у прес-службі компаній.

Також компанії звернулися до регулюючих органів США з проханням надати дозвіл на екстрене використання вакцини для дітей раннього віку. У наступному місяці Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) повідомить про своє рішення.

Вакцина Pfizer викликала потужну імунну відповідь у дітей від 5 по 11 років під час клінічних випробувань за участі 2 тис. 268 учасників, раніше заявляли в компанії.

Наразі в США та Європейському Союзі препарат Pfizer можна використовувати для вакцинації дітей старше 12 років.

Хоча діти менш сприйнятливі до тяжкої форми COVID-19, вони можуть передавати вірус іншим людям, зокрема вразливим групам населення.

Нагадаємо, що штам коронавірусу «Дельта» посприяв підвищенню смертності серед дітей та підлітків через синдром мультисистемного запалення. Такий синдром виникає через кілька тижнів після перенесення коронавірусу.