Вакцинировать от коронавируса хотят детей от пяти лет. Фото: boratyn.silrada.org

https://racurs.ua/n161699-vakcinirovat-ot-koronavirusa-hotyat-detey-ot-pyati-let.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире, прививки получают в основном взрослые, а в некоторых странах и подростки. Между тем американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech хотят получить разрешение на вакцинацию детей от 5 лет до 12 лет.

Соответствующий запрос они подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также компании обратились в регулирующие органы США с просьбой разрешить экстренное использование вакцины для детей раннего возраста. В следующем месяце Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) сообщит о своем решении.

Вакцина Pfizer вызвала мощный иммунный ответ у детей от 5 по 11 лет во время клинических испытаний с участием 2 тыс. 268 участников, ранее заявляли в компании.

Сейчас в США и Европейском Союзе препарат Pfizer можно использовать для вакцинации детей старше 12 лет.

Хотя дети менее восприимчивы к тяжелой формы COVID-19, они могут передавать вирус другим людям, в том числе уязвимым группам населения.

Напомним, что штамм коронавируса «Дельта» поспособствовал повышению смертности среди детей и подростков из-за синдрома мультисистемного воспаления. Такой синдром возникает через несколько недель после перенесения коронавируса.