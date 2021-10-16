В ДТП в Польше погибла 19-летняя украинка. Фото: Gazeta Lubuska

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ДТП в Польше унесло жизнь 19-летней украинки. Авария произошла в субботу, 16 октября, в Любуском воеводстве на западе Польши.

Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Об этом сообщает польское издание Gazeta Lubuska.

Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, выехал на встречную полосу движения, съехал в ров, после чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работали спасатели, медики, полицейские и работники прокуратуры.

Напомним, в Польше микроавтобус с украинцами 14 октября около 6.15 по местному времени на автостраде А4 врезался в кузов грузовика. Обе машины двигались в одном направлении. Авария произошла недалеко от города Немодлин на юго-западе страны.

Источник: Gazeta Lubuska