В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека - «Рено» протаранил эвакуатор, фото - Нацполиция

https://racurs.ua/n161661-v-dtp-na-zakarpate-pogibli-chetyre-cheloveka-reno-protaranil-evakuator-foto.html

Ракурс

В дорожно-транспортную аварию (ДТП) на Закарпатье попал легковик Renault («Рено»). В ночь на 15 октября вблизи Мукачево автомобиль столкнулся с эвакуатором, который как раз цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте въехала на обочине в электроопору.

Столкновение произошло в селе Великие Лучки. Автомобиль Renault загорелся, его тушили сотрудники ГСЧС.

В ДТП погибли водитель и трое пассажиров легковушки, а водителя эвакуатора «ГАЗель» скорая увезла в больницу.

Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются личности погибших.