Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека - «Рено» протаранил эвакуатор, фото - Нацполиция

В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека — «Рено» протаранил эвакуатор (ФОТО)

15 окт 2021, 11:47
999

В дорожно-транспортную аварию (ДТП) на Закарпатье попал легковик Renault («Рено»). В ночь на 15 октября вблизи Мукачево автомобиль столкнулся с эвакуатором, который как раз цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте въехала на обочине в электроопору.

В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека - «Рено» протаранил эвакуатор, фото - Нацполиция

Столкновение произошло в селе Великие Лучки. Автомобиль Renault загорелся, его тушили сотрудники ГСЧС.

В ДТП погибли водитель и трое пассажиров легковушки, а водителя эвакуатора «ГАЗель» скорая увезла в больницу.

Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются личности погибших.


В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека - «Рено» протаранил эвакуатор, фото - Нацполиция

В ДТП на Закарпатье погибли четыре человека - «Рено» протаранил эвакуатор, фото - Нацполиция

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров