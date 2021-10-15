Третья доза - в Минздраве определились с началом бустерной вакцинации

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Использование бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса в Украине могут разрешить до конца 2021 года.

Министерство здравоохранения обратится в Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) с просьбой предоставить разрешение на использование бустерной дозы против COVID-19.

В эфире «Украинского радио» заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что вопрос об использовании третьей дозы ранее дважды выносили на заседание экспертной группы, однако они каждый раз отказывали, ссылаясь на отсутствие доказательной базы.

Кузин считает, что начать делать такие прививки в стране могут до конца 2021 года. Он еще раз обратился к НТГЭИ, поскольку информация постоянно обновляется и многие страны используют бустерную дозу.

Надеюсь, что нам удастся ввести это в пределах этого года и на следующей неделе Национальная техническая группа одобрит соответствующую рекомендацию. Бустерные дозу будут рекомендовать делать через шесть или восемь месяцев после введения основной вакцины, — сообщил Кузин.

Главный санврач добавил, что прежде всего такие дозы разрешат делать тем, кто имеет онкозаболевания или подавленный иммунитет. Также бустерную дозу могут рекомендовать для людей пенсионного возраста.