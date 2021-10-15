Третя доза ковід-щеплення - в МОЗ визначилися із початком бустерної вакцинації, фото - Слово і діло

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Використання бустерної (третьої) дози вакцини від коронавірусу в Україні можуть дозволити до кінця 2021 року.

Міністерство охорони здоров’я звернеться до Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) з проханням надати дозвіл на використання бустерної дози проти COVID-19.

В ефірі «Українського радіо» заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що питання щодо використання третьої дози раніше двічі виносили на засідання експертної групи, проте вони щоразу відмовляли, посилаючись на відсутність доказової бази.

Кузін вважає, що почати робити такі щеплення в країні можуть до кінця 2021 року. Він ще раз звернувся до НТГЕІ, оскільки інформація постійно оновлюється і чимало країн використовують бустерну дозу.

Сподіваюся, що нам вдасться запровадити це в межах цього року і наступного тижня Національна технічна група схвалить відповідну рекомендацію. Бустерну дозу рекомендуватимуть робити через шість чи вісім місяців після введення основної вакцини, — повідомив Кузін.

Головний санлікар додав, що передусім такі дози дозволять робити імунокомпрометованим людям — тим, хто має онкозахворювання або пригнічений імунітет. Також бустерну дозу можуть рекомендувати для людей пенсійного віку.