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Ракурс
Порізану шредером картину Бенксі продали за рекордні 25,4 млн дол.

Порізану шредером картину Бенксі продали за рекордні 25,4 млн дол. (ФОТО)

15 жов 2021, 11:06
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Робота британського вуличного художника Бенксі, яка була частково розрізана шредером відразу після того, як була продана на аукціоні три роки тому, знову пішла з молотка. Цього разу — за рекордні 25,4 млн. дол. Вона стала найдорожчою картиною художника.

Про це пише Bloomberg. Полотно «Любов у відрі для сміття» виставили на аукціоні Sotheby’s в Лондоні з попередньою оцінкою від 5,5 до 8,2 млн. дол. Ціна продажу виявилася у три рази вищою оцінки.

Картина являє собою напіврозрізане полотно у багато прикрашеній рамі. Зображення нанесене аерозольним балончиком. На картині зображена дівчина, що тягнеться до червоної повітряної кулі у формі серця.

Порізану шредером картину Бенксі продали за рекордні 25,4 млн дол.


5 жовтня 2018 року на торгах Sotheby’s у Лондоні робота Бенксі «Дівчинка з кулею» після удару молотка на аукціоні Sotheby’s самознищилася за допомогою механізму, захованого в рамі. Шредер розрізав картину до середини. До цієї події твір продали за 1,36 млн дол.

Пізніше Бенксі розповів подробиці процесу конструювання рами з вбудованим шредером. У своєму відео він показав, як механізм повністю розрізає картину на смужки, які падають на підлогу. Після цього з’являється текст «На репетиціях спрацьовувало щоразу».

Джерело: Ракурс


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