Изрезанную шредером картину Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долл.

Работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные 25,4 млн. долл. Она стала самой дорогой картиной художника.

Об этом пишет Bloomberg. Полотно «Любовь в мусорном ведре» было выставлено на аукционе Sotheby’s в Лондоне с предварительной оценкой от 5,5 до 8,2 млн. долл. Цена продажи оказалась в три раза выше оценки.

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине изображена девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.

5 октября 2018 года на торгах Sotheby’s в Лондоне работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby’s самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины. До произошедшего произведение было продано за 1,36 млн долл.

Позднее Бэнкси рассказал подробности процесса конструирования рамы со встроенным шредером. В своем видео он показал, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».