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Ракурс
Изрезанную шредером картину Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долл.

Изрезанную шредером картину Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долл. (ФОТО)

15 окт 2021, 11:06
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Работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные 25,4 млн. долл. Она стала самой дорогой картиной художника.

Об этом пишет Bloomberg. Полотно «Любовь в мусорном ведре» было выставлено на аукционе Sotheby’s в Лондоне с предварительной оценкой от 5,5 до 8,2 млн. долл. Цена продажи оказалась в три раза выше оценки.

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине изображена девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.

Изрезанную шредером картину Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долл.

5 октября 2018 года на торгах Sotheby’s в Лондоне работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby’s самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины. До произошедшего произведение было продано за 1,36 млн долл.


Позднее Бэнкси рассказал подробности процесса конструирования рамы со встроенным шредером. В своем видео он показал, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».

Источник: Ракурс


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