Изрезанную шредером картину Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долл.

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине изображена девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.
5 октября 2018 года на торгах Sotheby’s в Лондоне работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby’s самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины. До произошедшего произведение было продано за 1,36 млн долл.
Позднее Бэнкси рассказал подробности процесса конструирования рамы со встроенным шредером. В своем видео он показал, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».