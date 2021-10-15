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Ракурс
У ДТП на Закарпатті загинуло четверо людей - “Рено” протаранило евакуатор, фото - Нацполіція

У ДТП на Закарпатті загинуло четверо людей — «Рено» протаранило евакуатор (ФОТО)

15 жов 2021, 11:47
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У дорожньо-транспортну аварію (ДТП) на Закарпатті потрапив легковик Renault («Рено»). У ніч на 15 жовтня поблизу Мукачево автомобіль зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в’їхала на узбіччі в електроопору.

У ДТП на Закарпатті загинуло четверо людей - “Рено” протаранило евакуатор, фото - Нацполіція

Зіткнення сталося у селі Великі Лучки. Авто Renault загорілося, його гасили співробітники ДСНС.

В ДТП загинули водій і троє пасажирів легковика, а водія евакуатора «ГАЗель» швидка відвезла в лікарню.

Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються особи загиблих.


У ДТП на Закарпатті загинуло четверо людей - “Рено” протаранило евакуатор, фото - Нацполіція

У ДТП на Закарпатті загинуло четверо людей - “Рено” протаранило евакуатор, фото - Нацполіція

Джерело: Ракурс


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