Продукт, помогающий похудеть, назвали ученые

https://racurs.ua/n161697-produkt-pomogauschiy-pohudet-nazvali-uchenye.html

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Чтобы похудеть, ученые советуют перейти на цельнозерновые продукты, то есть сделанные из зерна, сохранившего все свои части.

При этом исследователи продолжают изучать полезные эффекты цельнозерновой еды, заодно выясняя, какой вид цельных зерен лучше. Об этом пишет Clinical Nutrition.

Ученые провели исследования на 242 добровольцах. Людям объяснили, что в течение трех месяцев они должны придерживаться определенных диетологических рекомендаций.

Но при этом половина из них каждый день съедала определенную порцию продуктов из обработанного пшеничного зерна, а другая половина ела продукты из цельнозерновой ржи. Энергетически пшеничные порции были ровно такие же, как ржаные.

Аппетит у евших рожь и евших пшеницу был одинаковый. И те, и другие сумели сбросить вес — все-таки диетологи подобрали им на эти три месяца такой рацион, в котором было меньше калорий по сравнению с их обычным меню.

Однако те, кто ели продукты из цельнозерновой ржи похудели сильнее: они сбросили на 1,08 кг больше, чем те, кто ели продукты из обработанной пшеницы. Если говорить только о жировой ткани, то «ржаные» участники эксперимента сбросили жира на 0,54 кг больше, чем «пшеничные».

Источник: Clinical Nutrition