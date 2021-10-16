Продукт, що допомагає схуднути, назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n161697-produkt-scho-dopomagaie-shudnuty-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Щоб схуднути, вчені радять перейти на цільнозернові продукти, тобто зроблені з зерна, яке зберегло всі свої частини.

При цьому дослідники продовжують вивчати корисні ефекти цільнозернової їжі, заодно з’ясовуючи, який вид зерна корисніший. Про це пише Clinical Nutrition.

Вчені провели дослідження на 242 добровольцях. Людям пояснили, що протягом трьох місяців вони повинні дотримуватися певних дієтологічних рекомендацій.

Але при цьому половина з них щодня з’їдала певну порцію продуктів з обробленого пшеничного зерна, а інша половина їла продукти з цільнозернового жита. Енергетично пшеничні порції були такими ж, як житні.

Апетит у людей, які їли жито та їли пшеницю, був однаковий. І ті, й інші зуміли скинути вагу — все-таки дієтологи підібрали їм на три місяці раціон, в якому було менше калорій в порівнянні з їхнім звичайним меню.

Однак ті, хто їв продукти з цільнозернового жита, схудли більше: вони скинули на 1,08 кг більше, ніж люди, що їли продукти з обробленої пшениці. Якщо говорити тільки про жирової тканини, то «житні» учасники експерименту скинули жиру на 0,54 кг більше, ніж «пшеничні».

Джерело: Clinical Nutrition