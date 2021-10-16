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Ракурс
У ДТП в Польщі загинула 19-річна українка. Фото: Gazeta Lubuska

У ДТП в Польщі загинула 19-річна українка (ФОТО)

16 жов 2021, 17:03
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ДТП у Польщі забрала життя 19-річної українки. Аварія трапилася в суботу, 16 жовтня в Любуському воєводстві на заході Польщі.

Інцидент стався на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Про це повідомляє польське видання Gazeta Lubuska.

Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у рів, після чого автомобіль перекинувся.

У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. На місці події працювали рятувальними, медики, поліцейські та працівники прокуратури.


Нагадаємо, у Польщі мікроавтобус з українцями 14 жовтня близько 6.15 за місцевим часом на автостраді А4 врізався в кузов вантажівки. Обидві машини рухалися в одному напрямку. Аварія сталася недалеко від міста Немодлін на південному заході країни.

Джерело: Gazeta Lubuska

Джерело: Ракурс


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