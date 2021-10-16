Закон про олігархів – у Раді спробують скасувати результати голосування. Фото: ВР

https://racurs.ua/ua/n161707-zakon-pro-oligarhiv-u-radi-sprobuut-skasuvaty-rezultaty-golosuvannya.html

Ракурс

Закон про олігархів у Верховній Раді можуть скасувати вже у найближчий вівторок, 19 жовтня. Таку ідею, зокрема, підтримує партія «Голос».

Лідер цієї партії Кіра Рудик заявила, що її фракція цілковито підтримає рішення про скасування цього законопроекту. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

Юридично у нас є перший крок — у вівторок на розгляд парламенту будуть винесені постанови про скасування цього закону. Ми, звичайно, будемо їх підтримувати, — розповіла Рудик.

Вона зазначила, що прийнятий раніше закон про олігархів паплюжить саму ідею деолігархізації, оскільки його норми не працюватимуть. Окрім того, нардеп звернула увагу на численні порушення під час прийняття та підписання цього документу.

Рудик переконана, що Верховна Рада також має дочекатися вердикту Венеційської комісії, яка отримала український закон про олігархів задля фахової оцінки.

Закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Спікер у цей час перебував на самоізоляції.

Перед цим «Слуга народу» переконала погоджувальну раду включити законопроект в порядок денний всупереч позиції Разумкова. Закон про олігархів розглянули за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати понад тисячу поправок. Згодом виявилося, що під час турборежиму одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Нагадаємо, що закон про олігархів профільний комітет передав на підпис керівництву парламенту. У комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування й передали на підпис закон, який не відповідає схваленому в стінах Верховної Ради.