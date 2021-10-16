Закон об олигархах – в Раде попытаются отменить результаты голосования. Фото: ВР

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Закон об олигархах в Верховной Раде могут отменить уже в ближайший вторник, 19 октября. Такую идею, в частности, поддерживает партия «Голос».

Лидер этой партии Кира Рудик заявила, что ее фракция полностью поддержит решение об отмене этого законопроекта. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

Юридически у нас есть первый шаг — во вторник на рассмотрение парламента будут вынесены постановления об отмене этого закона. Мы, конечно, будем их поддерживать, — рассказала Рудик.

Она отметила, что принятый ранее закон об олигархах порочит саму идею деолигархизации, поскольку его нормы не будут работать. Кроме того, нардеп обратила внимание на многочисленные нарушения при принятии и подписании этого документа.

Рудик убеждена, что Верховная Рада также должна дождаться вердикта Венецианской комиссии, которая получила украинский закон об олигархах для профессиональной оценки.

Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), принимался под протест оппозиционных фракций и блокирование трибуны. Спикер в это время находился на самоизоляции.

Перед этим «Слуга народа» убедила согласительный совет включить законопроект в повестку дня вопреки позиции Разумкова. Закон об олигархах рассмотрели по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать более тысячи поправок. Впоследствии оказалось, что во время турборежима одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Напомним, что закон об олигархах профильный комитет передал на подпись руководству парламента. В комитете исправили все ошибки, которые допустили во время голосования и передали на подпись закон, не соответствующий принятому в стенах Верховной Рады.