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Ракурс
17 октября – какой праздник отмечают в этот день. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

17 октября — какой праздник отмечают в этот день

16 окт 2021, 20:45
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Праздник завтра, 17 октября, по церковному календарю, памяти мученика Иерофея, епископа Афинского. В народе эта дата известна как день Ерофея.

В христианство Иерофея вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого отмечается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, бывшего на тот момент члена афинского ареопага, в сан епископа.

По преданию, оба епископа — Иерофей и Дионисий — присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

В мире отмечают Международный день борьбы с бедностью, а Украине — День работников пищевой промышленности. Этот праздник установлен в 1995 году. С тех пор его отмечают каждое третье воскресенье октября.

Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности. Благодаря им на полках наших супермаркетов царит такое разнообразие напитков, мясных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, консервов и сладостей.


День ангела празднуют:

  • Дмитрий,
  • Николай,
  • Яков,
  • Вероника.

Источник: Ракурс


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