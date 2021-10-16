Саакашвили в критическом состоянии, требуется госпитализация – нардеп Ясько. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n161705-saakashvili-v-kriticheskom-sostoyanii-trebuetsya-gospitalizaciya-nardep-yasko.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политик, вскоре может быть госпитализирован. Об этом заявила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая по прибытии Саакашвили в Грузию призналась в романтических отношениях с политиком.

Сейчас бывший грузинский президент находится в тюрьме и отказывается прекращать голодовку, которая продолжается уже третью неделю. Об этом Ясько заявила в эфире телеканала «Украина 24».

В ближайшие дни состояние здоровья будет очень критическим и ему потребуется госпитализация. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь, — сказала она.

Нардеп также заявила, что тема возвращения Саакашвили в Украину является актуальной, но многое зависит от грузинских властей. Сейчас этим вопросом активно занимается МИД Украины.

Напомним, 9 октября Михаил Саакашвили заявил, что его держат в тюрьме без судебных слушаний на основе, в частности, ордера на арест по двум незавершенным делам, а его адвокату сообщили, что в ближайшие недели слушания не ожидаются.

Экс-президент считает, что такая задержка с судебными заседаниями является попыткой власти Грузии не допустить его появления на публике перед предстоящим вторым туром выборов мэров грузинских городов.