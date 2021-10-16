Саакашвілі у критичному стані, потрібна госпіталізація – нардеп Ясько. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161705-saakashvili-u-krytychnomu-stani-potribna-gospitalizaciya-nardep-yasko.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політик, незабаром може бути госпіталізований. Про це заявила нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка після прибуття Саакашвілі в Грузію зізналася в романтичних стосунках з політиком.

Зараз колишній грузинський президент перебуває у в’язниці та відмовляється припиняти голодування, яке триває вже третій тиждень. Про це Ясько заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

Найближчими днями стан здоров’я буде дуже критичним і йому буде потрібна госпіталізація. Важливо, щоб він мав медичну допомогу, — сказала вона.

Нардеп також заявила, що тема повернення Саакашвілі в Україну є актуальною, але багато що залежить від грузинської влади. Зараз цим питанням активно займається МЗС України.

Нагадаємо, 9 жовтня Михайло Саакашвілі заявив, що його тримають у в’язниці без судових слухань на основі, зокрема, ордеру на арешт за двома незавершеними справами, а його адвокату повідомили, що в найближчі тижні слухання не очікуються.

Екс-президент вважає, що така затримка із судовими засіданнями є спробою влади Грузії не допустити його появи на публіці перед запланованим другим туром виборів мерів грузинських міст.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі. Паралельно в прокуратурі Грузії повідомили, що екс-президент проведе за ґратами як мінімум шість років.