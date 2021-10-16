Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії. Фото: golos.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161704-ukrayincyam-zbilshyly-termin-bezvizovogo-perebuvannya-u-serbiyi.html

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Безвізове перебування в Сербії для українців збільшили до 90 днів. Відповідна угода набрала чинності у п’ятницю, 15 жовтня.

Документ підписали Кабінет міністрів України та уряд Сербії. Йдеться про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян. Про це повідомило посольство України в Сербії.

Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся напередодні у Києві, жодним чином не згадувалася загроза для безвізового режиму з Євросоюзом.