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Ракурс
Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії. Фото: golos.com.ua

Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії

16 жов 2021, 19:47
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Безвізове перебування в Сербії для українців збільшили до 90 днів. Відповідна угода набрала чинності у п’ятницю, 15 жовтня.

Документ підписали Кабінет міністрів України та уряд Сербії. Йдеться про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян. Про це повідомило посольство України в Сербії.


Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся напередодні у Києві, жодним чином не згадувалася загроза для безвізового режиму з Євросоюзом.

Джерело: Ракурс


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