Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии. Фото: golos.com.ua

https://racurs.ua/n161704-ukraincam-uvelichili-srok-bezvizovogo-prebyvaniya-v-serbii.html

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Безвизовое пребывание в Сербии для украинцев увеличили до 90 дней. Соответствующее соглашение вступило в силу в пятницу, 15 октября.

Документ подписали Кабинет министров Украины и правительство Сербии. Речь идет о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан. Об этом сообщило посольство Украины в Сербии.

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминалась угроза для безвизового режима с Евросоюзом.