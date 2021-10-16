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Ракурс
Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии. Фото: golos.com.ua

Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

16 окт 2021, 19:47
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Безвизовое пребывание в Сербии для украинцев увеличили до 90 дней. Соответствующее соглашение вступило в силу в пятницу, 15 октября.

Документ подписали Кабинет министров Украины и правительство Сербии. Речь идет о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан. Об этом сообщило посольство Украины в Сербии.


Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминалась угроза для безвизового режима с Евросоюзом.

Источник: Ракурс


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