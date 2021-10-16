Риск смерти от «ковида» у непривитых оценили ученые

https://racurs.ua/n161703-risk-smerti-ot-kovida-u-neprivityh-ocenili-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Американские ученые сообщили, что риск летального исхода у невакцинированных людей оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.

Также риск инфицирования у непривитых в среднем в 6,1 раза выше, чем у получивших прививку. Такие сведения обнародовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Специалисты привели статистику за август 2021 года, из которой следует, что невакцинированные американцы умирали от коронавируса в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины.

Ученые резюмировали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания тем, кто все же подхватил инфекцию.

При этом эксперты отметили, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения.

Напомним, американские и швейцарские исследователи создали репликоны коронавируса. Самореплицирующиеся РНК полностью идентичны вирусу, но они незаразные.