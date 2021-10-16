Вселенная могла существовать вечно, заявили ученые. Фото: unsplash.com

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Научное открытие сделали британские ученые. Они предположили, что на самом деле Вселенная могла существовать вечно. При этом Большой взрыв являлся всего лишь частью ее эволюционного процесса.

Физики изучили совершенно новое направление в теории квантовой гравитации. В его основе лежит гипотеза о том, что пространство-время имеет дискретную структуру. Об этом сообщает Science Alert.

Кроме того, его точки отвечают частичной упорядоченности. Если учитывать именно такой подход при исследовании самого начала нашей Вселенной, то становится понятным, что на самом деле она не имеет начала.

Квантовая физика способна описать три фундаментальные взаимодействия, которые могут возникать между элементарными частицами. Несмотря на то, что общая теория относительности отлично описывает процесс гравитации, она не работает для двух областей Вселенной — ее начала и центра черных дыр. В этих местах гравитация ведет себя совершенно иначе.

Ученые использовали новый причинно-следственный подход для исследования начала Вселенной. Они обнаружили, что вполне возможно, что у Вселенной не было начала. Она ​​всегда существовала в бесконечном прошлом и только недавно превратилась в то, что мы называем Большим взрывом. Теория причинных множеств имеет важное значение для природы времени.

Огромная часть философии причинных множеств состоит в том, что течение времени является чем-то физическим. Его нельзя приписывать какой-то возникающей иллюзии или чему-то, что происходит в нашем мозгу, что заставляет нас думать, что время идет. Это прохождение само по себе проявление физической теории, — рассказали авторы исследования.



Напомним, ранее астрономы из Копенгагенского университета трижды в разных местах на небе наблюдали взрыв одной и той же сверхновой звезды, расположенной в отдаленной галактике.

Источник: Science Alert