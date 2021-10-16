Всесвіт міг існувати вічно, заявили вчені. Фото: unsplash.com

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Наукове відкриття зробили британські вчені. Вони припустили, що насправді Всесвіт міг існувати вічно. При цьому Великий вибух був всього лише частиною його еволюційного процесу.

Фізики дослідили абсолютно новий напрямок у теорії квантової гравітації. В його основі лежить гіпотеза про те, що простір-час має дискретну структуру. Про це повідомляє Science Alert.

Крім того, його точки відповідають частковій впорядкованості. Якщо враховувати саме такий підхід при дослідженні початку нашого Всесвіту, то стає зрозумілим, що насправді він не має початку.

Квантова фізика здатна описати три фундаментальні взаємодії, які можуть виникати між елементарними частинками. Попри те, що загальна теорія відносності відмінно описує процес гравітації, вона не працює для двох сфер Всесвіту — її початку та центру чорних дір. У цих місцях гравітація поводиться зовсім інакше.

Вчені використовували новий причинно-наслідковий підхід для дослідження початку Всесвіту. Вони виявили, що цілком можливо, що у Всесвіту не було початку. Він завжди існував у нескінченному минулому і тільки недавно перетворився в те, що ми називаємо Великим вибухом. Теорія причинних множин має важливе значення для природи часу.

Величезна частина філософії причинних множин полягає в тому, що плин часу є чимось фізичним. Його не можна приписувати якійсь ілюзії або тому, що відбувається в нашому мозку та змушує нас думати, що час іде. Це проходження саме по собі є проявом фізичної теорії, — розповіли автори дослідження.



Нагадаємо, раніше астрономи з Копенгагенського університету тричі в різних місцях на небі спостерігали вибух однієї й тієї ж наднової зорі, розташованої у віддаленій галактиці.

Джерело: Science Alert