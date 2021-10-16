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Ракурс
Перепис населення в окупованому Криму прокоментували у Зеленського. Фото: УП

Перепис населення в окупованому Криму прокоментували у Зеленського

16 жов 2021, 18:17
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Російський перепис в окупованому Криму прокоментував постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. Він назвав такі дії Російської Федерації черговим порушенням міжнародного права.

Кориневич заявив, що всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах. Про це представник Зеленського сказав в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, незаконний перепис проводиться для «створення картинки та маніпуляцій». В Україні та загалом у світі знають про числення порушення прав людини в окупованому Криму.

Цей перепис ніякого співвідношення з реальністю не має. І, безумовно, це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму, — заявив Кориневич.

Представник президента України в Криму додав, що Росія здійснює чергову спробу легітимізувати спробу анексії.


Як відомо, Російська Федерація з 15 жовтня по 14 листопада проводить перепис населення. Окупанти також проводять перепис в українському Криму.

«Ракурс» повідомляв, що перепис населення в Криму різко засудили Сполучені Штати Америки. Там вважають такі дії Російської Федерації спробою підірвати суверенітет України.

Джерело: Ракурс


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