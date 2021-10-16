Перепись населения в оккупированном Крыму прокомментировали у Зеленского. Фото: УП

https://racurs.ua/n161701-perepis-naseleniya-v-okkupirovannom-krymu-prokommentirovali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Российскую перепись в оккупированном Крыму прокомментировал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он назвал такие действия Российской Федерации очередным нарушением международного права.

Кориневич заявил, что все нарушения будут фиксироваться для дальнейшей защиты прав населения в международных судах. Об этом представитель Зеленского сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, незаконная перепись проводится для «создания картинки и манипуляций». В Украине и в мире знают о множестве нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

Эта перепись никакого соотношения с реальностью не имеет. И, безусловно, это все в один день перестанет происходить, и РФ уйдет из Крыма, — заявил Кориневич.

Представитель президента Украины в Крыму добавил, что Россия осуществляет очередную попытку легитимизировать попытку аннексии.

Как известно, Российская Федерация с 15 октября по 14 ноября проводит перепись населения. Оккупанты также проводят перепись в украинском Крыму.

«Ракурс» сообщал, что перепись населения в Крыму резко осудили Соединенные Штаты Америки. Там считают такие действия попыткой Российской Федерации подорвать суверенитет Украины.