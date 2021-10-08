Hubble зафільмував кілька копій однієї галактики, фото: Phys.org

https://racurs.ua/ua/n161383-vykryvlennya-vsesvitu-rozkopiuvalo-daleku-galaktyku-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп NASA Hubble виявив пару однакових об'єктів, які виглядають настільки дивно, що астрономам знадобилося кілька років, щоб визначити, що це таке.

Дивні об'єкти складаються з пари галактичних опуклостей (центральна частина галактики, заповнена зірками) і щонайменше трьох майже паралельних роздвоєних смуг. Учені їх виявили випадково, коли за допомогою Hubble досліджували колекцію знімків квазарів — «палаючих» ядер активних галактик, повідомляє видання Phys.org.

Зрештою учені встановили, що це зображення було наслідком так званого «гравітаційного лінзування» — під впливом космічних тіл з великою силою тяжіння, розміщених між Землею та спостережуваним об'єктом, простір викривляється настільки, що світло від спостережуваного явища надходить до нас з багатьох напрямків.

У цьому випадку йдеться про далеку галактику, розташовану на відстані понад 11 млрд світлових років від Землі. Знімок, зроблений Hubble, був її дзеркальними зображеннями.

Учені не вперше стикаються з «гравітаційним лінзуванням», проте цей випадок має унікальну особливість — при точному поєднанні фонової галактики і скупчення галактик на передньому плані утворилися подвійні збільшені копії одного і того ж зображення віддаленої галактики.

Це рідкісне явище відбувається тому, що фонова галактика розташована в зоні пульсації в тканині простору.

Це «ряботиння» — область найбільшого збільшення, викликана гравітацією щільних шарів темної матерії, невидимого «клею», який становить більшу частину маси Всесвіту. Коли світло від далекої галактики проходить через скупчення вздовж «ряботиння», утворюються два дзеркальних зображення, а також третє зображення, яке можна побачити збоку.

Дзеркальні зображення отримали назву «Об'єкт Гамільтона» на честь астронома Тімоті Гамільтона, який їх відкрив.

Джерело: Phys.org