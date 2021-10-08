Hubble снял несколько копий одной галактики, фото: Phys.org

https://racurs.ua/n161383-iskrivlenie-vselennoy-raskopirovalo-dalekuu-galaktiku-foto.html

Ракурс

Космический телескоп NASA Hubble обнаружил пару одинаковых объектов, которые выглядят настолько странно, что астрономам понадобилось несколько лет, чтобы определить, что это такое.

Странные объекты состоят из пары галактических выпуклостей (центральная часть галактики, заполненная звездами) и не менее трех почти параллельных раздвоенных полос. Ученые их обнаружили случайно, когда с помощью Hubble исследовали коллекцию снимков квазаров — «горящих» ядер активных галактик, сообщает издание Phys.org.

В конце концов ученые установили, что это изображение было следствием так называемого «гравитационного линзирования» — под влиянием космических тел с большой силой притяжения, расположенных между Землей и наблюдаемым объектом, пространство искривляется настолько, что свет от наблюдаемого явления поступает к нам по многим направлениям.

В этом случае речь идет о далекой галактике, расположенной на расстоянии более 11 млрд световых лет от Земли. Снимок, сделанный Hubble, был ее зеркальными изображениями.

Ученые не впервые сталкиваются с «гравитационным линзированием», однако этот случай имеет уникальную особенность — при точном сочетании фоновой галактики и скопления галактик на переднем плане образовались двойные увеличенные копии одного и того же изображения удаленной галактики.

Это редкое явление происходит потому, что фоновая галактика расположена в зоне пульсации в ткани пространства.

Эта «рябь» — область наибольшего увеличения, вызванная гравитацией плотных слоев темной материи, невидимого «клея», который составляет большую часть массы Вселенной. Когда свет от далекой галактики проходит через скопления вдоль «ряби», образуются два зеркальных изображения, а также третье изображение, которое можно увидеть в стороне.

Зеркальные изображения получили название «Объект Гамильтона» в честь астронома Тимоти Гамильтона, который их открыл.

Джерело: Phys.org