Ризик смерті від «ковіду» у нещеплених оцінили вчені

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Американські вчені повідомили, що ризик летального результату у невакцинованих людей виявився більше ніж в 11 разів вищим, ніж у тих, хто зробив щеплення.

Також ризик інфікування у нещеплених в середньому в 6,1 раза вищий, ніж в осіб, які отримали щеплення. Такі відомості оприлюднили федеральні центри з контролю і профілактиці захворювань США.

Фахівці навели статистику за серпень 2021 року з якої випливає, що невакциновані американці помирали від коронавірусу в 11,3 раза частіше, ніж ті, хто щепився обома компонентами вакцини.

Вчені резюмували, що вакцинація від коронавірусу знижує ймовірність зараження та допомагає легше перенести захворювання тим, хто все ж підхопив інфекцію.

При цьому експерти відзначили, що наразі жодна вакцина не гарантує 100% ефективності проти зараження.

Нагадаємо, американські та швейцарські дослідники створили реплікони коронавірусу. Самореплікована РНК повністю ідентична вірусу, але незаразна.