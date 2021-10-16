17 жовтня – яке свято відзначають цього дня. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

https://racurs.ua/ua/n161706-17-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-cogo-dnya.html

Ракурс

Свято завтра, 17 жовтня, за церковним календарем, пам’яті мученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі ця дата відома як день Єрофея.

У християнство Ієрофея разом з Діонісієм Ареопагітом, пам’ять якого відзначається напередодні, навернув апостол Павло. Він же посвятив Ієрофея, колишнього на той момент члена афінського ареопагу, в сан єпископа.

За переказами, обидва єпископи — Ієрофей і Діонісій — були присутні під час поховання Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

У світі відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, а Україні — День працівників харчової промисловості. Це свято встановлене у 1995 році. Відтоді його відзначають кожну третю неділю жовтня.

Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях наших супермаркетів панує таке розмаїття напоїв, м’ясних і молочних продуктів, хлібобулочних виробів, консервів та солодощів.

День ангела святкують: