17 жовтня — яке свято відзначають цього дняhttps://racurs.ua/ua/n161706-17-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-cogo-dnya.htmlРакурс
Свято завтра, 17 жовтня, за церковним календарем, пам’яті мученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі ця дата відома як день Єрофея.
У християнство Ієрофея разом з Діонісієм Ареопагітом, пам’ять якого відзначається напередодні, навернув апостол Павло. Він же посвятив Ієрофея, колишнього на той момент члена афінського ареопагу, в сан єпископа.
За переказами, обидва єпископи — Ієрофей і Діонісій — були присутні під час поховання Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.
У світі відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, а Україні — День працівників харчової промисловості. Це свято встановлене у 1995 році. Відтоді його відзначають кожну третю неділю жовтня.
Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях наших супермаркетів панує таке розмаїття напоїв, м’ясних і молочних продуктів, хлібобулочних виробів, консервів та солодощів.
День ангела святкують:
- Дмитро,
- Микола,
- Яків,
- Вероніка.